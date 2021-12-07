力智(6719)日前上市申請案經證交所同意，規劃於明年初掛牌上市，力智為業界少數同時具備電源管理IC(PMIC)及功率半導體元件(MOSFET)兩大產品技術之IC設計公司，在產品多樣化上具優勢，未來在5G、AI及資料中心應用發展下，營運規模成長可期。

力智為業界少數同時具備電源管理IC及功率半導體元件(MOSFET)兩大產品技術之IC設計公司，積極開發多樣化、高附加價值之技術領先產品，可提供客戶高整合、高效能及高密度之電源管理解決方案，其整合型產品技術已由消費規格邁向工業規格應用領域，並以多年累積之知名品牌商品質認證和高性價比優勢逐步打入網通及伺服器市場，展望未來，5G、AI及資料中心應用發展下，將持續擴大網通及伺服器需求，故力智之營運規模成長可期。

力智多年來持續加強並保持產品核心關鍵技術能力，朝向以拉進與國際IDM大廠之技術層次差距及堆高競爭障礙門檻為目標，並橫向拓展研發領域將技術導入更廣泛之應用範疇，以達到持續成長精進之目標，今年前三季營業收入達42.80億元，已超越去年全年度營收，110年前三季每股盈餘達11.40元，表現亮眼。

隨著5G、AI人工智慧、AR/VR、車用電子及各項商務、遊戲產業發展下，其背後所需之大數據、高速運算及圖型處理器技術，都必需要更強大的核心電源管理系統，市場預期未來幾年電源管理IC及功率半導體元件(MOSFET)需求將持續成長，而力智為國內少數可提供全方位核心電源管理解決方案之IC設計公司，有望較同業先一步搶得商機。

力智是國內少數具備VCORE全方位電源管理方案設計及量產能力之廠商，其產品獲國際處理器晶片大廠核心電源(Vcore)管理的測試合格認證，深受國內外知名品牌客戶之肯定。