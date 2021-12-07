根據周一公布的兩份產業預測顯示，由於各個品牌日漸依賴於搜尋引擎和社群媒體例如谷歌和Meta平台來接近客戶，全球廣告產業在今年的成長將高於此前預測，而在2022年也可能延續成長的勢頭。

周一發布廣告支出預測的公司Zenith主管Jonathan Barnard表示，儘管過去一年全球供應鏈中斷，導致許多品牌產品推延推出，以及蘋果的隱私權政策遭到各方質疑，擔心會影響到行動廣告業務，但品牌公司仍繼續在線上做廣告，推動電子商務。

廣告代理商GroupM全球商業情報主管Brian Wieser表示，在疫情期間成立的新企業會需要在線上做廣告，以尋找客戶，而其它企業則繼續維持廣告支出，以便讓品牌在客戶腦中留下印象。

GroupM預計今年全球廣告支出將增加22.5%；而Zenith的預估則為增加15.6%。兩者的預估都較先前有所上修。

Wieser說，從廣告業的角度來看，今年算是有史以來成長最快的年度。

GroupM預估，明年全球廣告支出將增長9%。並表示，主要數位廣告銷售商例如谷歌、Meta和亞馬遜(Amazon)將有良好成長，這些公司占據全球扣除中國以外的廣告支出的半數以上，較2019年的40%占比有所增加。

行銷人員想直接接觸消費者的需求，也促使沃爾瑪(Wallmart)、Target和Kroger等超市發展自己的廣告銷售業務，讓各個品牌可以利用購物者的資料來瞄準更多客戶。