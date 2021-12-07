劉香慈出席《女兵日記。女力報到》感恩晚宴。（陳俊吉攝）

有「最美士官長」封號的劉香慈，演出《女兵日記》後升級「最美連長」，不過結婚5年育有兩子的她婚後以家庭為重，2019年拍完《女兵日記》後便鮮少公開露面，6日晚間她偕同老公、永鴻生技總經理鍾威凱（Vick）一起出席《女兵日記。女力報到》感恩晚宴，透露這兩年都在玩小孩與上藝人鳳小岳引進台灣的表演課，同學還有林依晨。她與老公一起受訪時還不小心抖出前陣子才與老公討論誰要去結紮的話題。

劉香慈表示，她是在Janet推薦下，報名鳳小岳的「台北邁斯納表演工作室」上表演課，這是鳳小岳跟1位荷蘭老師把這為期兩年的表演課整套系統從俄羅斯到紐約帶回來，除肢體表演課還有聲音課，她已經進入第二年的課程了，鳳小岳的媽媽也是劇團的老師，她一周上課兩天，中間還要跟同學相約練習。雖然所費不貲，但她認為能在台灣學到這樣的課程是非常合理的，而且一招生就額滿，以前要學都要去國外、去紐約。

「我跟鳳小岳越學越覺得，我其實有點佩服他敬佩他，因為他不是獨善其身的人！」她說自己曾問過鳳小岳「為什麼你願意把這套系統引進來讓大家可以學習」，「他說因為這樣我工作會比較輕鬆啊！」她也曾跟鳳小岳、林依晨去上Janet的廣播包廂節目聊天，他們也被問到想要挑戰什麼角色，「小岳說他常被問這題，他說他都想挑戰，我的答案跟他一樣，我其實不會設限，因為人生百態，都會想嘗試，每個人觀點、目標不同，所有行為跟說話方式都不同，都會想挑戰」。

原本以家庭為重的她這麼努力上課是為了準備全面復出？劉香慈說，她一直都把家庭擺在很重要的位置，家庭帶給她的快樂、成就感跟工作不同，但她自己也是有想達成的目標跟里程碑，「演戲是我很喜歡的事情，我會想花時間精進它，我上了課才知道，表演課是沒終點的，有時間有機會就是要繼續學習！」她說這課程明年8、9月才結束，且不能請假，因為兩人一組，請假會影響夥伴，缺了一堂課就會少很多，既然報名了就想對自己負責，希望學好，戲約可以開始談，但希望還是明年課程期滿在正式接拍。

她說老公當然也支持她上課，不過因為要跟同學練習，有些要面對面練習，「有些要視訊，就先跟老公交代，因為同學可能是男生」。一旁的老公Vick默默接話：「我其實也不排斥角色扮演啦！」眼見不小心「歪樓」，他趕緊解釋「夫妻之間的角色扮演就可以了」。劉香慈則適時扮演賢內助，笑說「他最近獲得創業楷模」轉移話題，他則謙虛表示是託老婆的福，被問得獎有收到什麼獎賞？他笑說「給我兩個小孩，就是最好的獎品！」至於否想生第三個？他說「不強求，但真的有也沒關係。如果生一個女兒跟老婆一樣美也不錯！」。劉香慈一聽忍不住脫口：「他前陣子才跟我討論誰要去結紮！」

他說，會起這話題是開始是怎樣可以隨心所欲、不受時間空間限制，後來就覺得，不管女生再怎麼運作，都會有藥物對身體生理上的影響，男生處理比較單純，說著說著他趕緊自己喊卡：「這話題可以到這邊結束。」

劉香慈說，他們剛好生兩個兒子，家裡天花板都要掀掉，地上總有樂高的天堂路、包包裡打開會有車子，因為小男生都好皮，家裡木頭都坑坑洞洞，因為男生會開小車車到處撞。她說原本覺得男生女生都好，但有兩個男生之後，覺得好像有個女兒也滿好的，可以調節一下陽氣，但也很怕第三個還是男孩，不過如果老天爺要送他們小孩也不排斥，因為小孩真的很可愛。Vick也說「不絕對期待，如果有了不排斥」。

被問在家是否會「連長」上身？她笑說「會」，因為兄弟吵鬧時哥哥講不聽，她就要用命令口氣、拉開嗓門大叫「你們在幹什麼」，他們才會看著她，「小男生不容易把耳朵打開，某些時候必須要威嚴的堅定，我不太會罵、從不打小孩，情節重大就會花時間念他、開導他」。 在小孩管教上，她負責扮黑臉，讓老公扮白臉，「我希望他們跟爸爸永遠是好朋友、學習爸爸的優點，爸爸是兒子的大玩偶，因為爸爸比較忙，不希望他管教變成在家都在訓斥小孩，所以他們到目前為止都很愛爸爸，我負責扮黑臉，糖和甜頭只讓爸爸給他們！」