桃園市消防員、義消參加救護競賽奪多項獎項。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防員、義消參加救護競賽奪多項獎項。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防員、義消參加救護競賽奪多項獎項。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

為期2天的「2021第一線應變人員大量傷患技能競賽」甫落幕，桃園市消防局熱血同仁自組4隊參賽，雖然來自不同分隊，有的還第一次參賽，仍一舉囊括第一線應變人員組初賽第1名、決賽第2名，消防人員組初賽第1、3、4名，決賽第2、3名及最佳團體大賞獎，表現亮眼。

桃園市消防局指出，災難或是重大事故的發生，第一線應變人員需要迅速的掌控現場，並積極的搶救生命財產，仰賴有效的現場團隊管理與跨單位合作，台灣災難醫療隊發展協會自2017年起開辦「第一線應變人員大量傷患技能競賽」，希望藉由競賽的過程，提升急救人員應變管理能力與緊急救護的基本技能。

競賽考驗團隊成員多項任務，包括重大事故現場的評估通報、任務分配、檢傷分類、急救處置與後送決定，擔任指導教官的高級救護技術員吳朝涵及隊長蔡育澤說，大家都是第一次參加救護競賽，成員來自不同的消防分隊和救護義消，可以共同練習的時間更顯珍貴，但透過每回的演練及事後回饋，相互激盪，逐漸培養出屬於桃園的默契，在全國各地菁英激烈競爭下，獲得決賽第2名，更藉此精進知識與技巧。

消防局長謝呂泉肯定同仁優異表現，他表示，疫情爆發以來，消防局在肩負緊急救護與防疫勤務的重擔下，始終堅守崗位，競賽同仁自動自發組隊參加，運用勤餘時間努力的練習，緊急救護的熱忱與自我精進的態度值得讚揚，他也勉勵同仁，百尺竿頭更進一步，期盼未來能秉持所學，守護廣大市民，成為最安心的存在。