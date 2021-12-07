余文樂介紹手臂刺青的感人故事。（滾動工作室提供）

余文樂Youtube頻道《Inside out》播到第7集。（滾動工作室提供）

港星余文樂鍾愛刺青，在自製Youtube頻道《Inside out》第7集中，分享刺青的感人故事，他指刺青是很個人的東西，代表自己想紀念的事情，將有意義及有紀念價值的事留在身體上，包括他生命中的摯愛親人。

家庭觀念重的余文樂，百忙中也會拿電話出來回看子女的短片，以解思念之苦，他說：「最久試過3個月沒有與孩子見面，他會問我你去了哪裡。」他身上的紋身圖案多數跟家人有關，分別有太太、兒子的名字、外婆、姨媽的樣貌，他亦在鏡頭前紀錄了最新的1個剌青，將女兒名字Celest刺在頸上，可見父親何等疼愛女兒。

余文樂指著曾掀起話題的左手臂上的女子刺青，指這是他最早的1個刺青，而這刺青圖案就是他的外婆，「這是在紐約刺的，而第3個是我姨媽，是我媽媽的姐姐，由於我小時候不是跟我爸媽住，我很多年跟我姨媽住，我常說她就是我第2個媽媽，因為她很疼我，我小時候的回憶都是我姨媽，我陪她在家裡剪線頭，陪他在家做很多以前基層家庭會做的工作，她一生都很勞累，對於我來說很有影響」。

余文樂回想1次在泰國拍戲，媽媽致電給他，告知他生病的姨媽快要挺不住，他趕回港見最後一面，他忍著淚說：「我沒辦法因為要工作拍戲，我知她身體狀況很差，然後有1天我在泰國拍戲我收到我媽電話，我接到電話我媽問我能回香港一趟嗎，我直覺告訴我不是好事，我媽說姨媽差不多了，然後我就問導演能不能回香港，他們說好的，拍完這場就讓我趕回香港，我趕回香港已經是隔天的事情，因為沒有飛機，我回去她已經離開，我很內疚，每個人都有在他心中有地位的人，很親很親的人，所以這次以後我想把她留到身上，去哪裡我都帶著她。」