80多歲鄭姓婦人日前忽然想到東勢的「起家厝」趁著家人不注意外出，幸太平派出所員警巡邏發現，也順利助老婦人返家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位80多歲的鄭姓婦人因些微失智，加上喪偶雙重因素，其子為照料方便遂於幾年前將東勢老家賣了，婦人就搬到太平與兒女同住，日前婦人忽然想到東勢的「起家厝」趁著家人不注意的時候，就獨自一人欲前往附近公車站搭車，結果迷失在離家4公里外的路旁，所幸太平派出所員警巡邏發現，透過婦人的名字及查詢比對10多筆資料，聯繫上也正在找尋的家人，順利助老婦人返家。

太平警分局太平派出所巡佐蔡新民、警員陳稚允日前下午2點多巡邏巡經永平路某工廠附近，發現有熱心民眾向警方示意，疑有迷失老人請求協助。員警上前關懷原來是鄭姓老婦人迷路了，婦人頻向警方表示，「要回去東勢區的老家，因為是自己年輕時與丈夫的起家厝，但一直找不到方向，希望警方帶她返家」。

員警見婦人表達能力不佳，回答問題言詞重複，情緒不穩，疑有失智現象，經女警耐心安撫下始緩和情緒，所幸婦人尚記得自己姓名，員警遂透過系統查詢終於找到婦人正確身分，在這當下派出所值班員警也接獲婦人兒女的報案電話，稱「母親走失，希望警方協尋。」經員警與婦人女兒電話聯繫比對身分無誤，並貼心護送婦人返家。

婦人女兒急忙趕回家時，婦人仍嚷嚷著要回東勢老家，女兒也安撫她並稱這個假日就帶她回去看看，才讓其緩和情緒，家屬非常感謝警方熱心協助，迅速找到迷途的母親，避免憾事發生。