即使全球新冠肺炎疫情進入後期，但供應鏈中斷與塞港問題仍需要時間消化，外媒報導，美國紐約正面臨貝果乳酪醬嚴重短缺的狀況，這也讓當地民眾感到相當困擾，有業者透露，30年來首次看到乳酪醬缺貨，討厭讓人們失望的感覺，因為周日的貝果是很神聖的。

紐約時報報導，供應鏈問題持續影響全球經濟與貿易運作，從電子產品、木材、衣服到食品都出現延遲到貨或短缺的狀況，近期連乳製品都受到影響。

紐約F&H乳製品企業老闆Joseph Yemma表示，「過去30年來，乳酪醬不曾短缺過，但現在還看不到解決缺貨的盡頭。」F&H為乳製品經銷商，許多紐約當地的麵包店或咖啡廳都是向他們購買產品，再自行調製成各種口味的抹醬。

知名乳酪醬Philadelphia Cream Cream的母公司Kraft Heinz發言人Jenna Thornton坦言，「旗下有多種商品都面臨缺貨，將盡量增加出貨量解決此危機，今年的出貨量已經比去年增加35%，我們觀察到需求持續上升，加上現在許多人選擇待在家裡用早餐，並搭配乳酪醬做為沾醬，因此我們認為這種趨勢會一直持續下去。」

報導指出，在供應短缺的情形下，許多店家都採取不同的應變措施，有人選擇暫停銷售缺貨口味的沾醬，甚至是提高價格或用較低品質的沾醬應急，以降低乳酪醬很快被用完的危機。

曼哈頓貝果店老闆Christopher Pugliese表示，「我們都被迫採取各種應變措施，去拼湊出足夠的醬，因為許多廠商都通知缺貨，我討厭讓人們失望的感覺，周日的貝果是很神聖的。」