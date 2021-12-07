大陸國台辦副主任裴金佳今天（7日）呼籲，廣大台胞及工商界人士要認清「台獨」的危險性與危害性，切實與「台獨」頑固分子畫清界限，不做助紂為虐的事，不讓他們興風作浪、破壞廣大台胞對安寧美好生活的嚮往。

2021年兩岸企業家南京紫金山峰會今天（7日）登場，採台北和南京兩地網路視訊連線方式舉行，裴金佳代表國台辦主任劉結一赴南京會場出席峰會並致詞。由於這是遠東集團因捐獻政治獻金給綠營政客，被大陸視為綠營金主對其開鍘後，兩岸企業界共同召開的會議，會議上雙方參會人士的發言，備受各界關注。

裴金佳表示，今年以來，面對複雜多變的內外環境，大陸立足新發展階段，貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，經濟發展穩中加固、穩中向好，展現出強大韌性和充沛活力。前三季大陸國內生產總值比去年同期增長9.8％，規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、貨物進出口等均實現2位數增長。

裴金佳表示，隨著「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要推進實施，以及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）將於明年初生效實施，大陸發展空間更大、機遇更多，台商台企在大陸將更加大有可為。

裴金佳舉實際數字為例，在大陸經濟增長的強勁牽引下，兩岸經貿合作持續增長。今年1至10月兩岸貿易額比去年同期增長27.8％，創歷史同期新高，台胞來大陸投資熱情不減、含金量提升，在大陸台企總體生產經營穩定。加強兩岸經濟合作，有利於發揮雙方互補優勢，更多造福兩岸同胞。

裴金佳承諾，大陸將堅定不移擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，積極支持台胞台企參與「十四五」規畫實施，讓台商台企在大陸分享更多發展機遇、享受更多同等待遇、得到更好服務保障，讓廣大島內同胞通過兩岸經貿更多獲利受益。

雖然沒有直接提及遠東集團被罰一事，但裴金佳直言，兩岸經貿發展需要良好的兩岸關係環境。「台獨」勢力及其分裂行徑是台海和平穩定的最大現實威脅，廣大台胞及工商界人士要認清「台獨」的危險性危害性，堅決反對民進黨當局謀「獨」挑釁，共同維護台海和平穩定和祖國和平統一的前景；切實與「台獨」頑固分子畫清界限，不做助紂為虐的事，不讓他們興風作浪、破壞廣大台胞對安寧美好生活的嚮往。

裴金佳表示，兩岸企業家峰會自成立以來，已成功召開8次年會，在深化兩岸產業互利合作、密切兩岸企業交流對接、推動台灣青年就業創業等方面取得豐碩成果，是兩岸間最具影響的經濟合作交流平台。本次年會以「把握新格局、共享新機遇」為主題，既體現了兩岸企業家對新發展格局的看好，也展現了大家推動兩岸經濟合作更上一層樓的雄心。

裴金佳表示，大陸國務院台辦將繼續支持峰會團結帶領兩岸企業、企業家朋友把握大陸新發展新階段新機遇，順勢而為、乘勢而上，做大共同利益「蛋糕」，壯大中華民族經濟。