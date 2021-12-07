婚禮進入尾聲時，都會安排新人與賓客合照的機會，但有網友竟撞見新郎趁拍照時，偷偷牽起女賓客的手，並拍照上傳照不可告人的一幕，瞬間引起網友討論，紛紛猜測該名女賓客是不是岳母級的長輩，隨後當事人出面回應，照片只是為博君一笑，並強調「女賓客不是長輩之類的，人家是個大正妹。」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，去參加婚禮從廁所出來，正好目睹新人與賓客合照，沒想到新郎的手竟牽著女賓客的手，讓他驚呼「好像看到了什麼不該看的，這訊息量有點大」。

從原PO上傳的照片可見，新娘親密的摟著女賓客的腰，可見兩人關係親密，但女賓客的手竟不安份的牽起新郎的手，讓他非常驚訝。原PO提到，既然現在新郎牽著別人的手，那自己是不是應該要去把新娘牽走，瞬間引起網友討論。

不少網友留言應該是玩笑，並推測對方應該是岳母級的長輩，「新郎的媽媽吧，看背影應該有年紀」、「為什麼不能牽大姑或小姑」、「是親家母啦」、「在岳父面前這樣偷偷牽岳母不好吧」。

對此原PO也出面解答，這張照片其實是新人為博君一笑而特意拍攝的，女嘉賓的真實身分也是兩人的共同好友，並強調「女賓客不是媽媽岳母長輩之類的，她要哭死了一堆人說是岳母，人家是個大正妹」。