凱基銀行、玉山銀行及台北富邦銀行統籌主辦昱昶能源股份有限公司新台幣21億元綠能聯貸案，於11月29日簽訂聯合授信合約，成功募集完成。

該聯貸案資金用途為支持指標性的綠能發電計畫，本案估計未來每年可發電5800萬度，達成約75座大安森林公園的減碳量，不只是以實際行動方案響應政府2050年淨零碳排的目標，同時展現凱基銀行的財務專業服務能力，及積極實踐永續金融的行動力。

座落於雲林的昱昶能源是由領先投資公司Stonepeak支持的GreenPeak Renewables 的首個光電廠，並委由Smart Green Energy開發。未來估計商轉後可支應超過14000個家庭一年用電量，輸出雲林縣民生用電需求7％，滿足台西、四湖、口湖每年用電需量超過60％，以輸出綠電加速達成碳中和效應。

凱基銀行積極參與大型綠色專案融資，響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20％的政策目標，2016年起即陸續參與太陽能發電及離岸風電等再生能源電廠融資專案，參與項目皆為促進產業技術躍進的指標性大型計畫，且為地方創造許多綠色就業機會。

凱基銀行參與本聯貸案，將為雲林地區創造更多的就業機會，深具影響力。凱基銀行期望運用核心職能，落實責任金融，呼應母公司中華開發金控低碳永續經營目標。