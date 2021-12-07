根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，累計到9月有線電視上網用戶增加18萬戶，寬頻用戶佔比已達36%。有線電視業者趁年底大推優惠方案衝最後一波，包括新客戶申辦有線電視含光纖上網方案，除了可獲得現金回饋2790元，讓客戶可自由選訂喜愛的串流影音平台，還有首月免月租，以及觀看串流影音平台前半年免費。

根據NCC統計資料，截至9月，全國固網寬頻用戶近620萬戶，較今年1月增加近25萬戶，其中包括電信業者寬頻用戶數由390萬增為397萬，增加7萬戶；有線電視寬頻增加更多，由204萬增為222萬，共增了18萬戶。

因應消費者線上串流影音日漸盛行，有線電視業者趁年底大推優惠方案做最後衝刺，希望再拉高寬頻用戶數。

1.北都TaipeiNet

北都TaipeiNet推出聖誕超殺優惠，凡新申裝客戶選擇首次預繳半年或是預繳一年等兩種方式，預繳半年額外加碼贈送7-11商品卡禮券200元，而預繳一年的贈品則升級贈送家樂福禮券2000元，而消費者無論選擇哪一種預繳模式都可現折2790元。

北都TaipeiNet表示，由於許多業者推出搭配指定OTT影音平台的方案，綁定的時間不是太長或搭配的OTT平台並非消費者真正的需求，因此北都決定把現金回饋直接折抵，讓消費者依照自己的喜好去訂閱OTT。這次北都聖誕優惠包含了120M、300M、600M、1G等四種速率，其中300M以上是屬於FTTH光纖到府的架構，適合用網路追劇看電影或玩遊戲的族群；而重度網路族群則可選擇1G速率含有線電視同享案。

2.中嘉

中嘉推出「光纖上網」或「光纖上網+有線電視」加熱銷商品自由配方案，消費者可依申辦的上網速率，免費選擇電鍋、平板、微波爐、手機、筆電、電視或遊戲機，以及以優惠價購買聯網電視、吸塵器或蘋果平板等產品。

中嘉表示，不想選擇商品自由配方案的消費者，還有「1G光纖上網+有線電視+影劇大排檔」專案，不僅首月免月租，申辦300M以上的方案，可免費收看6個月的HBO GO、包月隨選影劇、LiTV、KKTV。

3.大豐

大豐為慶祝大大寬頻用戶突破10萬戶，推出牛轉乾坤專案，不僅4種網速的價錢都是破盤價，還能免費家中WIFI建置上網吃到飽。

NCC分析，有線電視數位化之後最大紅利就是寬頻上網，因一條網路同時可提供影音、上網，成本較低，便宜又大碗，所以資費也較便宜，可以與電信公司產生良性競爭，讓消費者得利。

根據NCC統計，今年以來有線電視訂戶數流失近10萬戶，但是同期寬頻用戶增加約18萬，有線電視業者表示，目前寬頻營收占比約為25%～30%間，雖然比電視收入少許多，但寬頻已成為有線電視不可或缺的營收來源。