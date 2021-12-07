台中市南區樹義國小旁，一條原本是15公尺的計畫道路，半途路幅縮減為7-8公尺，造成學生上下學期間，人車爭道險象環生。市議員邱素貞7日於總質詢時，建議市府應盡速編列經費徵收土地，拓寬道路改善當地的交通安全。建設局長陳大田說，道路工程經費約2億9200萬元，將加速建設腳步。

台中市議會7日進行市政總質詢，市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源指出，位在南區樹義國小南側，介於福田路與樹義五街的福田三街，(樹義國小南側福田路以西180公尺)一條15公尺計畫道路，是當地學童上下學必經的道路，由於市府一直未辦理用地徵收，道路路幅突然縮減至7-8公尺，常造成人車爭道，學童的安全問題，令人捏把冷汗。

邱素貞指出，這條道路拓寬案，當地居民反應快20年了，到現在施工仍遙遙無期；台中市許多計畫道路未開通，未徵收公設地，如今地價飛漲，政府根本無力徵收；過去就以「容積移轉」獎勵開發商或建商，讓開發者基地可蓋更多樓板。

邱素貞表示，盧市長常掛在嘴邊的一句話：「開不了工的，我要開工；完不了工的，我要完工！」原本15公尺的道路，半途路幅縮減為7-8公尺，這還是學童上下學必經的道路，家長對於學童交通安全提心吊膽。市府應盡速編列經費徵收土地拓寬道路，改善當地的交通安全。

建設局長陳大田強調，福田三街屬於通學聯絡道路，土地以市價徵收非常昂貴，拓寬這條道路的工程經費大約2億9200萬元，如能取得土地所有權人同意書，或利用容積移轉，是很好的方向，將加速建設腳步。