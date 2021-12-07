中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌今天在立法院通過《運動產業發展條例》修正案，企業贊助免稅額提高150%，大大鼓舞這體育界，也讓企業界更加願意贊助體育。蔡其昌下午出席關還盃棒球邀請賽記者會時表示，條例修正過後政府雖然將少收9億元的經費，但能帶給體育界至少30億元的贊助經費，這是對於台灣體育界最大利多消息。

為提高民間企業擴大體育投資的誘因，立法院7日三讀通過《運動產業發展條例》條文修正案，明定營利事業捐贈運動業和賽事，可在新台幣1000萬元內，按捐贈金額的150%，自其當年度營利事業所得額中減除；同時刪除過去「政府投資運動持股比例不得超過50％」規定，藉此促進職業和業餘運動業發展。

此外，該條例明定，捐贈對象若為教育部專案核准的重點職業或業餘運動業、公告的重點運動賽事主辦單位，不受1000萬元額度限制。

至於受捐贈上限方面，該條例規定，專戶接受營利事業捐贈，每年累積金額以新台幣30億元為限，並得於該總額限度內，針對不同運動種類及受贈對象訂定得收受捐贈金額上限。