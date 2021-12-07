鹽寮反核自救會、台灣環境輻射走調團、台灣環境保護聯盟等團體今(7)日舉辦記者會表示，核四公投理由書中有多項不實資料，將對提供理由書中不實資料給中選會的馬英九前總統、江宜樺前院長、重啟核四公投領銜人黃士修提告。黃士修表示，歡迎中選會竄改，但假如真的這樣做，2000萬份公報將是白紙黑字的犯罪證據。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火記者會上表示，依據台灣高等法院109年6月11日的刑事判決書指出，自己提出核四儀控設備的零件備品有取得困難的問題，其依據之一為核四廠工程師的出國報告，其言論有所本而絕非憑空捏造、無的放矢的謠言。

此外，公投的理由書中有多項資料不實，質疑黃士修讓不實資訊混入公投理由書中誤導民眾，擾亂日後公投的結果，將對馬英九前總統、江宜樺前院長、黃士修等三人提起告發。

黃士修受訪表示，楊木火和律師詹順貴之前和北檢提告自己，但後來不起訴，之後申請再議被高檢駁回，再來向台北地方法院提起自訴，一審敗訴再提上訴，結果二審又敗訴，後來他們又去告中選會不應讓公投理由書通過，但是再被駁回，光這個案子楊木火在司法上就已經5連敗了。

黃士修表示，意見發表會上自己公布的台電內部文件指出，核四1號機只要2-3年即可放燃料棒，預告下場說明會將拿出2016年4月台電回覆立法院答詢的一份公報，內容指出，假如原能會要求311福島後強化工程要在填充燃料棒前做完，1號機重啟大概需要三年，但如果試運轉與強化工程同時進行，其實只要1-2年，公報內容與意見發表會拿出的內部資料內容完全契合。

黃士修表示，如果楊木火等人認為自己至今仍未向中選會提出要求修改理由書中不實部分，歡迎中選會竄改，但自己領銜人的身份並不會同意，「中選會敢改就是偽造文書，民眾拿到公報後可以檢查有沒有被更改，如果有被更改，2000萬份的公報就是鐵錚錚的罪證。」