林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴一案，搞得全臺沸沸揚揚，各界都想知道林秉樞的背後到底藏著誰，前立委沈富雄就表示，林秉樞的惡行讓他不禁想起《神鬼交鋒》中李奧納多（Leonardo DiCaprio）所飾演的艾巴內爾，不過也說艾巴內爾只是個騙子，但「林秉樞是禽獸不如」。

沈富雄今（7）日在臉書表示，日前這位「集大渣男、大騙子、大惡棍」於一身的林秉樞出事的時候，自己就有在節目中提到他的行為有如艾巴內爾一樣，但經過這幾天劇情的進一步發展，「我深深覺得林秉樞遜多了，因為大騙子依然是人，林秉樞是禽獸不如」。

沈富雄為此特地列出7點差異解釋。第一，艾巴內爾只是大騙子，不是渣男，也不是惡棍，林是三樣兼具；第二，艾巴內爾一路行騙，站站過關隨即收割，得的是財富，林則布局周延，但不及收割，目前所得只有來路不明的銀行帳戶、釣上了高嘉瑜，逞慾而後辱之，並辦了一場風光的告別式，共有黨、政、教、商界送49對花圈。

沈富雄指出第三點，艾巴內爾招搖撞騙所扮演的角色包括飛行員、大學助教、醫生、律師…，但林則以原來面目廣蹭各界名流；第四，艾巴內爾孝順父親，林則毆打母親，並逼她下跪；第五，艾巴內爾不好色，只勾引過一個小護士，林則踐踏女人，拍私密照，用完即棄，據聞上當的女人多達20人；第六，艾巴內爾對女人彬彬有禮，像個紳士，林則毆打與他有親密關係的女人，人面獸心，身邊卻從不缺女人；最後一點則是，艾巴內爾的行騙天份被美國聯邦調查局所欣賞，成為FBI的顧問及講師，林將來出獄後頂多當網軍的頭子。

沈富雄說，艾巴內爾雖然行騙成習，但除了貪財以外，良心尚在，時而不失厚道，而林秉樞最大的敗筆是女人及暴力，其心可誅，其行可惡，「如果他活在古時候沒有法治的社會，老早就應處以宮刑再斷其手腳」。

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