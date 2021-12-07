蔡允潔今宣布轉戰歌壇舉辦演唱會。（羅永銘攝）

蔡允潔今記者會，演藝圈眾多好友到場站台助陣。（羅永銘攝）

蔡允潔今記者會，演藝圈眾多好友到場站台助陣。（羅永銘攝）

蔡允潔今(7日)發行單曲〈你想怎樣又怎樣〉」並宣佈將於12／17舉辦人生首場不敢售票演唱會，為公益團體紅心字會弱勢家庭兒童募集急難救助金。33歲的她，日前完成凍卵，她說，看檢查報告得知只能凍一顆卵，當場哭了，再打一天排卵針才可取出4、5顆卵，但不知道有幾顆可以用，她難過說「我媽生3個，為什麼我會這樣子？」媽媽趕緊說明：「她凍卵不是因為不好受孕，而是因為沒有人要跟她『那個』。」

蔡允潔今和媽媽一同出席記者會，媽媽直言希望女兒趕快嫁人，但如果到40歲才遇到白頭偕老的人，屆時已是高齡產婦，所以才會去凍卵。蔡允潔嬌嗔「真的沒有人來追我」，被媽媽爆料「她男朋友跟她在一起都滿短的」，蔡允潔急解釋「最長10年的，還有4年的啦」，並爆料「我媽每次都會恐嚇我新交的男朋友『我女兒脾氣很差喔』」，媽媽幽默笑說未來女婿條件「男的、活的，四肢會動...嗯是五肢會動就可以」，蔡允潔則說，如果沒有男朋友，女生也是可以「靠自己」。

蔡允潔出道8年從來沒有代表作，這次受邀開唱，她第一時間致電邀媽媽合唱，竟被媽媽掛電話，媽媽說因為「我以為她要跟我周轉資金」，接著感謝主辦單位「紅心字會真的很看的起她」。蔡允潔錄完單曲後在車上放給媽媽聽，媽媽誇好聽，卻沒認出是女兒的聲音，這才相信女兒真的能唱歌，給女兒打90分。

蔡允潔15歲那年父母離異，她自己半工半讀生活，與母親失聯十年後才又再恢復聯絡，因為以前有學貸、車貸，沒有能力做公益，出力倒是可以，她從去年開始參加紅心字會公益活動，她今號召演藝圈好友出席記者會，包括佩佩、夏宇禾、卞慶華、舞陽、卜星慧、柯宇森、賴慧如、郭忠祐、比熊、蘿莉塔等人分別帶著撲滿、零錢、發票等捐出來當善款，一起幫助弱勢家庭渡過難關。蔡允潔「你想怎樣又怎樣」人生首場不敢售票演唱會，12／17晚上七點在台北三創5樓舉行，入場方式請上紅心字會臉書粉絲專頁查詢。