日本10月家庭支出雖然還是減少、未見成長，但降幅已趨緩，顯示在抗疫的緊急狀態解除後，日本消費者信心正一點一滴在建立且慢慢復甦中。

因為消費力沒回流，故日本景氣復甦腳步落後。不過，當地新冠疫情明顯降溫下，本季消費者信心估可回升。日本官方數據顯示，繼8月與9月分別下滑3%以及1.9%之後，10月家庭支出繼續縮手年減0.6%，與市場預估值相符。

農林中金總合研究所認為，即便緊急狀態早在9月就結束，但消費者的信心還是沒有同步增加，因此對景氣回春幫助有限。同時，消費力應該會緩步增加，不會一口氣就上來。

若以單季來比較，經季節性調整後10月增加3.4%，略低於預估值3.6%，且也少於9月份的5%季增率。

另外，與2020年同期相比，外宿與外食費用持續下滑但降幅有縮小。不過，交通支出則是增加。在日本製造業飽受晶片短缺以及原物料價格飆升影響，當地政府本來寄望民眾消費增加能彌補經濟成長缺口，但事實上卻是事與願違。

上個月，日本首相公佈了一項高達4900億美元搶救經濟的支出計畫，這與全球大部分政府都想收回市場多餘的游資大相逕庭。

農林中金總合研究所指出，最大受益者應是日本國內旅遊相關產業，2022年經濟成長估增1%左右。若這補助計畫選在2022年初重新啟動，第2季就可看出支出增加。以2020年第4季為例，當時日本政府也在實施國內旅遊政策，故當季的經濟成長就很不錯。

但對於日本政府要發給未成年人家庭現金一事，農林中金總合研究院則認為，對經濟成長沒有什麼大建樹，因為一下子被花掉的機率不大，應該會被父母先存到銀行再說。

7日有另份日本經濟數據，在扣除掉通膨因素後，10月實際薪資是年減0.7%，且連續第2個月下滑。在日本上班族薪水不增反減下，而又想要消費者信心回籠，可能是一種緣木求魚的想法。