台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科(8131)公布2021年11月自結營收8.23億元，較10月8.31億元微減0.99％、較去年同期7.84億元成長4.94％，持穩近半年高檔。累計前11月營收91.04億元，較去年同期89.15億元成長2.12％，續創近9年同期高點。

福懋科發言人張憲正日前法說時表示，第四季記憶體終端市場雖步入調整修正期而有所波動，供應鏈亦有長短料問題，但雲端伺服器、筆電、電競及遊戲機等需求回溫，帶動記憶體模組需求回升，目前狀況看來還好，預期第四季及全年營運可望維持穩定表現。

展望後市，張憲正認為，網通、智慧生活、IoT/AIoT及車用電子等需求帶動利基型記憶體需求成長，短期經修正後仍會重返成長軌道，公司將因應需求持續擴增模組產能。而DDR5技術目前已進入工程驗證，希望明年逐步導入封測及模組製程及技術。

由於上波製程升級20奈米的投資周期高峰已過，張憲正表示，福懋科今年資本支出估降至5.19億元，處於養精蓄銳期。不過，隨著製程演進至1x奈米、DDR5新產品即將問世，預期今年將是谷底、明年起至少2～3年將逐年擴增，帳上現金足以支應未來擴產需求。