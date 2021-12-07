基隆3月大陳姓女嬰疑似頭部撞擊手扶梯，送醫急救不治身亡，今天上午11時，檢警前往基隆殯儀館相驗。女嬰祖母在現場等候時受訪表示，當初是自己介紹林姓保母給媳婦認識，現在出事相當自責，目前只知道醫生診斷證明書上寫著頭顱骨折，至於是故意或意外還要等檢方釐清。

女嬰祖母表示，林姓保母和她是鄰居，已認識多年，平常看到林幫其他人顧小孩很有一套，因此介紹給媳婦，沒想到現在發生意外，哭著說自己真的很內疚，不知道會變成這樣。

祖母指出，林姓保母事後才說，昨天凌晨4點多要將小孩抱起來餵奶時，頭部有撞到手扶梯，但不知道是真的假的，現在看到孫女的傷勢好像很嚴重，頭部有一塊腫脹、眼睛下方也有瘀青，醫師診斷證明則寫著頭顱骨折，她猜想，保母當下可能覺得沒關係，等到早上發現小孩沒有生命跡象，才急著致電給媳婦。

祖母說，媳婦原本在工作，10分多鐘後才接到電話，保母著急的說小孩癱軟沒有呼吸，媳婦趕緊要求搭計程車到長庚醫院急救，不要等救護車，但到院時已無呼吸心跳，起初孫女有被救起，並轉往林口長庚醫院，最終仍回天乏術。

祖母表示，原本一歲半的大孫女也給林姓保母照顧，現在嚇到不敢了，已接回家中，她坦言，現在不知道該怎麼說，不確定保母是不小心還是故意，不敢亂講，還是要等檢方釐清狀況。