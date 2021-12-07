門鎖搞的太複雜不鎖竊賊反倒把自己鎖住了！台中市北區一名63歲王姓婦人，因獨居特別打了構造較為特別的門鎖，日前提著大包小包返家，開啟大門第一道鎖後忘了拔鑰匙就進門，一長串鑰匙就掛在大門上，後來她發垷不慎將自己反鎖在屋內，怕鑰匙被有心人士拔走，當下向警察求助，台中市警二分局永興派出所警員到場協助，順利解除危機。

王姓婦人5日清晨剛上完大夜班就順道到菜市場買菜，返家後因為手上提著大包小包，開門後一時恍惚忘了拔鑰匙就進門了，一長串鑰匙就掛在門外上。

王婦向警方解釋，返家後就忙著整理剛買回家的菜，突然想到還有東西放在機車置物籃內想要下樓去拿，這才發現自己被反鎖了，她本想嚐試敲門向鄰居呼救，但敲了許久仍是叫天不靈叫地不應，又怕時間久了鑰匙會被人拔走，這時她也只敢向警察求救。

警方獲報到場，走上王婦位於公寓四樓的住家，果真發現一大串鑰匙就插在大門鑰匙孔上，這扇大門也不是省油的燈，員警多方嘗試反覆轉動鑰匙後，總算順利打開大門，滿臉歉意的王婦頻頻向員警道歉，對於讓員警為此小事多跑一趟感到十分不好意思，員警再三確認她身體無恙後，叮嚀家中門鎖構造太複雜對獨居民眾並不甚理想，提醒她務必要記得拔鑰匙，免得發生危險。

台中市第二分局分局長陳家銘呼籲，當民眾遇緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。