財政部中區國稅局表示，財政部於下半年修正統一發票使用辦法，增修自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費，自2023年1月1日起，應逐筆開立統一發票交付買受人，否則將涉及漏開發票與漏報銷售額遭裁罰。

若是以自動販賣機銷售食品、飲料，營業人使用的自動販賣機為2022年1月1日以後取得者，則開立發票輔導期限為2022年12月31日，換言之，2023年起就要開發票，否則將受罰。

至於2021年12月31日以前取得的自動販賣機（銷售食品、飲料者），輔導期限為2027年12月底，等於2028年起才需開發票。

另外以自動機台收取停車費者，開立發票輔導期限為2022年12月31日，等於也是2023年起必須開發票。

官員指出，市面上自動販賣機銷售多以「食品、飲料」及「停車費」兩機種居多，消費者多有反映無法直接取得統一發票，業者恐有逃漏稅之虞及影響消費者索取統一發票之兌獎權益，為維護租稅公平，並保障民眾索取統一發票兌獎權益，故修正相關法規規定。