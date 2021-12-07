立法院今(7)日三讀通過「農民健康保險條例」部分條文修正草案及「農民退休儲金條例」第3條之1修正草案，其中服短役期退伍青年返鄉務農時，可參加農保並提繳農民退休儲金。

根據「農保條例」第5條第1項及第2項規定，已領取相關社會保險老年給付者，不得參加農保；「農保條例施行細則」第20條之第1項規定，相關社會保險老年給付包括軍人保險退伍給付，使得已領取軍人保險退伍給付者，不論其服役期間長短均無法參加農保。

農委會表示，國軍為保持軍隊人力青壯，軍人服役普遍存有時間短、離退早的特性，且服役須受各階法定年限、年齡等規範限制，一般退伍年齡較勞工及公教人員等從業人員之退休年齡為早。根據統計顯示，服役未滿20年，未領退休俸的軍職人員，平均退伍年齡約為27歲。

農委會指出，為鼓勵服短役期未具領取退休俸資格的退伍青年儘早投入農業生產就業，本次修法使其得以參加農保，並提繳農民退休儲金，以保障晚年經濟生活安全。本次農保條例部分條文修正草案，對於農民相關權益亦有一併修正，修正重點包括：

一、50歲以下且未領取陸海空軍軍官士官服役條例第23條第1項第2款退休俸或退伍金之退伍軍人，返鄉務農仍可申請參加農保。

二、農保被保險人加保之自有農地被徵收或徵收前已與需地機關協議價購，致土地面積不符合加保規定，得續保一定期間。但年滿65歲且加保年資累計達15年者，不受續保一定期間之限制。

三、農保被保險人之保險給付請求權時效，由2年延長為5年。

四、為免農民因職域轉換，參加保險期間未滿分娩或早產天數規定，導致無法請領生育給付情形，故刪除被保險人應加保一定天數的限制。

五、其他修正條文，參考勞工保險條例及國民年金法等相關規定。