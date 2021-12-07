彰化縣27歲林姓男子，今年4月在臉書社團公開兜售自己所飼養的二級保育類豬鼻龜，新竹警方佯裝買家與林男講好以1萬5500元價格成交，林男還說要親自送往竹東鎮面交，當場被員警查獲移送法辦，彰化地院近日依違法《野生動物保育法》判處林男6個月有期徒刑，得易科罰金、予以緩刑2年，並須在判決確定6個月內向公庫支付3萬元。

由於林男自知法網難逃，面對檢警偵辦坦承違法，檢方啟動認罪協商程序，彰化地院改協商程序宣示判決。

根據判決筆錄，林男2013年起在大村鄉學府路住處，飼養農委會公告列為二級保育類野生動物豬鼻龜，並在今年4月16日傍晚5點多，以蔡某某臉書帳號，於臉書社團「香港飛河龜／豬鼻龜(分享／討論專區)」內之「台灣找小(豬、鼻子、烏龜圖貼)」貼文下方留言，指「20公分」並上傳龜照1張，公開在網路社群設展示、陳列，供人選購。

當佯裝買家之員警詢問時，傳送「因為現在價格不菲，所以購買請三思唷」、「不然這樣好了15500，我送去給你」，並傳送林信宏所有之第一銀行存摺照片供佯裝買家之警員匯款，同月23日雙方在竹東工業區約定面交時，林男當場被逮，他養了8年的豬鼻龜也遭檢警查扣，轉交新竹縣政府送至六福村動物園飼養保管。

「豬鼻龜」因其身體是烏龜，臉上的鼻子卻很像豬鼻，外表俏皮可愛，一度是小朋友飼養的寵物；行政院農委會為了跟隨國際保育腳步，2017年3月公告修正《保育類野生動物名錄》，將豬鼻龜等197種野外兩爬野生動物，公告列為保育類野生動物，飼養須登記。