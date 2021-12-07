變種病毒肆虐全球，蔡英文：不能鬆懈一定要做好防疫。總統府提供

新冠肺炎變種病毒Omicron讓全球疫情再拉警報，蔡英文總統今天提醒，雖然國內疫情比較穩定，但面對新變異株和國際疫情，我們不能鬆懈，一定要繼續做好防疫。「我們一起努力，讓台灣持續進步發展」。

蔡英文今天接見「國際青年商會中華民國總會第69屆重要幹部」致詞時，首先歡迎青商總會重要幹部來到總統府，並表示，過去每次參加青商會的活動，都很熱鬧；「今天也一樣，現場有超過160位青商夥伴。這是疫情警戒降級以來，我接待過最大的一團」。

她感謝青商夥伴和政府一起做好防疫。尤其在疫情期間，青商總會依然持續做公益，不只幫助國人，也援助我們友邦人民，「真的非常謝謝大家的貢獻」。

蔡英文提到，這幾年來，青商夥伴協助政府推動相關政策。不只促進國內地方上的發展，也努力拓展台灣的國際能見度。今年，青商總會成功舉辦亞洲太平洋大會，讓世界各國都非常讚許，「我也要給大家比一個讚」。

她說，現在台灣不僅經濟有很好的表現，社會福利也比以前更好，這些成果，我們一定要繼續維持下去。因此她也拜託大家，這個月18日的公投，每個議題都攸關台灣未來的發展，她請大家一起支持政府的立場，讓台灣能更穩健地向前走。

蔡英文也提醒，雖然國內疫情比較穩定，但面對新變異株和國際疫情，我們不能鬆懈，一定要繼續做好防疫。