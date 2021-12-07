2021年兩岸企業家南京紫金山峰會今天（7日）登場，採台北和南京兩地網路視訊連線方式舉行。峰會一開始，由大陸方面張平副理事長宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，期盼兩岸峰會理事會團結兩岸企業家人士，「與台獨分裂勢力畫清界線，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行進和外部勢力干涉。」

汪洋在賀信中指出，加強兩岸經濟合作契合兩岸民心所向，有利於增進兩岸同胞福祉。大陸經濟改革開放40多年來，兩岸交流合作蓬勃發展，貿易投資規模持續擴大，為兩岸同胞帶來實實在在的好處。儘管受諸多不利因素影響，近年兩岸貿易額仍快速成長，台灣企業來大陸投資熱情不減，兩岸投資合作動力強勁、韌性十足、潛力巨大。中國大陸始終是廣大台商、台企的投資熱土和發展進步的倚靠。

汪洋指出，今年是中國共產黨成立100週年，11月剛召開中共第十九屆六中全會，全面總結中共百年重大奮鬥重大成就和歷史轉變，鄭重顯示在民族復興的進程中，推進祖國完成統一的堅定立場和決心。「大陸方面將深入貫徹習近平新時代，黨中央解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。」

汪洋強調，大陸以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展。大陸一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事、做好事的舉措不會變。

汪洋呼籲，企業是兩岸和平發展的受益者，也是祖國統一大業的建設者，希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，管大事、明大義、興大道，堅定站在歷史正確的一邊，堅決與台獨分裂勢力畫清界線。為推進中國完全統一、實現中華民族偉大復興貢獻力量。

此外，出席會議的大陸國台辦副主任裴金佳上台致詞時表示，台獨勢力是分裂台海穩定的最大主因，廣大台胞要認清「台獨」的危險、危害性，堅決反對民進黨當局的挑釁，與台獨頑固份子畫清界線，不要助紂為虐、興風作浪，破壞台商對美好生活的嚮往。