櫃買中心7日表示，為讓投資人充分瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，鼓勵投資人將上櫃ETF納入資產配置組合，自110年11月1日起至12月31日止舉辦為期2個月之櫃買市場股票ETF交易獎勵活動，於活動期間每月抽獎之投資人交易獎勵-「E拍即合獎」，11月份的50名得獎者抽獎結果已揭曉，每位得獎者可獲得百貨公司禮券1000元，詳細名單已公布於櫃買中心網站。

櫃買中心表示，於11月份參與上櫃股票ETF交易並登錄完成之投資人，可上網查詢是否為獲得首波獎勵活動之得獎幸運兒。

櫃買中心另指出，在證券商競賽部分，各證券商間的競爭也相當激烈，經統計截至12月3日止，證券經紀商成交金額最大前五名，分別為凱基台北分公司、國泰敦南分公司、新光總公司、永豐金總公司及台新總公司。

成交金額成長率最大的前五名，為瑞銀台北分公司、野村台北分公司、台中銀台北分公司、統一竹南分公司及第一金總公司，以上排名領先名單已揭示於櫃買中心網站活動專區之「競賽龍虎榜」，櫃買中心表示，活動剩下不到一個月的時間，歡迎各證券經紀商把握機會積極參與爭取獎金。