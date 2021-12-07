為行銷推廣桃園在地優質好米及蔬菜，農委會農糧署北區分署輔導桃園市八德區農會辦理「德農米換新包裝暨農特產品行銷推廣活動」，7日在八德區農會集貨場辦理德農米新包裝展示，現場還邀請在地稻米、蔬菜及花卉等共11個產銷班展售具有機、產銷履歷驗證的農特產品、客家傳統米食料理示範及米食品嚐等活動，展現八德區農會推廣安全農業城市成果。

農糧署北區分署表示，為進一步提升國產稻米品質與品牌形象，創新價值，增加農民收益，八德區農會將該區良質米品牌「德農米」進行全新包裝設計，由原本可愛的吉祥物圖像改以簡約圖形展現德農米產品特色，概念來自稻穗充分吸收陽光充滿日照香氣，所生產米粒飽滿、口感香Q，亦傳達了該農會發展安全農業城市的信念，新包裝形象清新鮮明，質感提升，並增加圖示說明煮飯技巧，更貼近消費者需求。

農糧署北區分署說明，八德區為桃園市土地面積最小的行政區，且位於中樞地帶，近年來快速發展成為工商業繁榮之城市，惟其稻田面積仍保有500公頃，所生產的良質米多次榮獲十大經典好米、全國名米產地冠軍殊榮；此外，還發展溫室有機、產銷履歷蔬菜、花卉等精緻農業，為宣導地產地消觀念，八德區農會藉由展售在地農友生產具產銷履歷有機驗證之農特產品，宣導產銷履歷及有機農產品驗證制度與觀念，拉近產地與消費者的距離，選購安心安全的國產優質好米，吃得安心，對在地新鮮優質農產品有信心。