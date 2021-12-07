樹德科大設計學院表藝系2022年春季展演，再次挑戰高難度的百老匯音樂劇《爛透了！》，以幽默詼諧表演探討黑死病、同性戀、宗教以及莎士比亞等廣泛文化題材，融合踢踏舞和現場樂團，學生還得用英文演出，充滿挑戰性。

《爛透了》導演李鈺玲說，這齣無厘頭滑稽的音樂劇風格前衛，以文藝復興時期作為故事背景，當時戲劇愛好者們都瘋狂崇拜莎士比亞，一對英國的劇作家兄弟Nick Bottom和Nigel Bottom卻是莎士比亞的死對頭，他們常常在思考如何製作出一齣劃時代的大戲，但有靈感後總是慢莎士比亞一步。

為了與當紅的莎士比亞比拚，兄弟倆轉而求助於預言家，預言家說，以後的老百姓會喜歡看集歌唱、舞蹈、戲劇於一體的「音樂劇」。因此，這齣音樂劇將莎士比亞描繪成一名傲慢的搖滾明星劇作家，引發一連串搞笑無厘頭的神奇火花，劇中有許多惡搞莎士比亞作品哏，甚至逆轉羅密歐與茱麗葉命運的愛情故事。

系主任兼製作人俞秀青表示，《爛透了》由前年春演《尿尿城》導演李鈺玲再度擔綱，《爛透了》探討中世紀時期不同宗教間的愛情、男女平等議題，及人類如何持續發展進步；演出結合歌唱、舞蹈、戲劇及音樂劇的元素，現場樂團的編制也是難得一見，為觀眾帶來視覺和聽覺上的雙重享受。

樹德科大副校長嚴大國說，學生演出有衝勁、活力，即便在去年無法實體演出，沉澱之後，今年的實力更臻成熟，尤其學生在音樂劇以英文又唱又跳，是在春演排練完成後的另一項收穫，同學的英文能力也都成熟了。