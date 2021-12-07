台南市長黃偉哲今天中午接受黃光芹專訪，黃光芹劈頭就問他上個月因身體不適住院，被指是避線民「A143」風頭，黃偉哲說，以台灣現今媒體環境，沒人避得了；黃光芹追問，台南似乎有一股反黃人事頻出招、操作風向，包括議長郭信良可能參選而提出條件交換說，黃偉哲直言，條件交換說不成立也不存在。

黃光芹點名，目前只有無黨籍參選，會對黃偉哲造成較大衝擊，「據你了解，郭信良會不會參選？」黃偉哲回應「不知道，這些年跟議長一直有互動，但郭是要競選議員連任議長還是直取市長？不好意思問他。」

針對未來事件交易所「2022台南市長選舉 民進黨徵召對象預測」，看好黃偉哲出線，他說，數據參考就好，自己任內雖無大建設，但把很多民眾看不到的，如下水道接管率努力增加中，他說，即使做在地面下，民眾看不到，也沒有辦法在上面題字，但這是該做的。

針對先前民進黨正國會拋出初選說，被聯想倡議初選是反黃人士要在台南爭取初選一搏，甚至傳出議長條件交換說，黃偉哲說，議長的票是在議員手裡，議員分屬不同派系也不容易做出同一個決定，所以該說法不成立不存在。

他說，每個人都有基層實力，參加初選，當然會形成挑戰，因此，民進黨過去對行政首長有所謂現任優先，但這是不成文規定，認知也可能打破，過去也曾發生過黨籍縣市長沒連任。目前民進黨已確定直轄市長人選由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名。

黃光芹也追問，台南市長人選等於塵埃落定，黃偉哲則回說，「我還不知道主席要徵召誰」，黃光芹反問，你怎麼會還不知道？民進黨如果打破這個格局與默契，黃偉哲做得好好的卻出現變數，其他縣市也會鬆動，這不是搬磚砸腳嗎？

積極尋求連任的黃偉哲，最後也給自己打70分、給團隊打85分，感謝有很強市府團隊，讓第一次當市長的他學習很多，但也自認有進步空間。他說，自己這一屆任內雖無「高上大」的大型建設，但在拉平城鄉差距、下水道接管率、治水等都展現成果，也持續努力做，接下來仍會步步為營。