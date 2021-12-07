花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在本月26日開跑，縣府為滿足各年齡層觀眾，為期6天活動，將邀請各年代重量級天王、天后級歌手將輪番上陣，帶來「全台最長」、「組數最多」且「含金量最高」的跨年演唱會。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年廣受矚目的花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在本月26日開跑，今年也與暑期因疫情嚴辦的音樂盛典「夏戀嘉年華」合併舉辦，縣府為滿足各年齡層觀眾，為期6天活動，將邀請各年代重量級天王、天后級歌手將輪番上陣，帶來「全台最長」、「組數最多」且「含金量最高」的跨年演唱會。

太平洋觀光節跨年演唱會將從本月26日起，在東大門廣場一連舉辦6天6夜，每天都有不同主題、雙壓軸巨星登台演出。花蓮縣政府日前陸續公布群星陣容，包含周湯豪、畢書盡、盧廣仲、周興哲、動力火車、陳勢安、玖壹壹、高爾宣、戴愛玲等重量級知名歌手登台演出，其中，亞洲舞王羅志祥將在跨年夜，獨家現身花蓮重返舞台，向歌迷宣告「我回來了」！

太平洋觀光節26日至31日的音樂主題也曝光，分別是「饒炸花蓮！狼人殺之夜」、「紅人榜巨星之夜」、「回味民歌經典之夜」、「全民星天籟之夜」、「音浪來襲美聲之夜」及「全台最強跨年夜」。

縣府觀光處長張志翔說，6天每天都有不同音樂主題，滿足喜愛各音樂類型的樂迷朋友，26日、30日、31日還會加碼施放璀璨煙火星空秀，民眾只要買張到花蓮的車票，即可至現場享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

太平洋觀光節26日至30日的活動時間為每晚7時至9時30分；31日跨年夜則從晚上8時開始，直至隔日凌晨12時30分。演唱會同時也會在網路、影音平台及電視台同步轉播，滿足無法到現場的樂迷們觀看。

活動期間會場周邊實施交通管制，路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。欲搭乘大眾運輸旅客，可於花蓮火車站前站左前方的客運站，搭乘花蓮客運，或至花蓮火車站前站旅遊服務中心旁站牌區，搭乘統聯客運308、太魯閣客運301路線到「中華站」下車後步行至會場。