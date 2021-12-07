國中組冠軍賽埔里對神岡。（柏釧盃提供）

12支HBL、JHBL勁旅與賽的第1屆中彰投中部三縣市「柏釧盃」高、國中籃球邀請賽閉幕，高中組冠軍賽高市高苑工商靠身材優勢，72比61力地主台中青年高中，以全勝戰績封王，高苑高三「一哥」前鋒傅發翔全場攻下17分、12籃板「雙十」成球隊奪冠MVP，第二到四名依序為青年高中、東山高中、后綜高中。

國中組冠軍賽南投埔里挑戰地主神岡高工國中部，埔里全場壓迫防守，讓神岡節奏大亂、失誤不斷，首節就30比13大幅領先，第二節一度拉大差距至20分，三節打完70比46，最終89比57輕騎過關、快意稱王，神岡居亞，三、四名依序為彰化溪湖國中、立人國中。

大會賽後頒發個人獎，高中組得分王后綜林睿軒、籃板王青年許威揚、助攻王青年李崇翰、抄截王青年李崇翰、阻攻王高苑郭俊言；國中組得分王神岡黃翰陞、籃板王神岡唐張聖峰、助攻王溪湖金右翔、抄截王溪湖金右翔、阻攻王崇倫陳昱儒。

決賽最後一天，大會特別邀請主播張立群、Youtuber彭尊及Yo4籃球的天佑一同轉播，另有DJ現場播報，台灣柏釧企業股份有限公司董事長黃錦章親自頒獎、見證，熱鬧收場。