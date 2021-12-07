2021年的農業關鍵字，離不開氣候變遷、新冠肺炎與SDGs永續發展。面對快速變動的內外在環境，台灣的農業如何穩扎穩打，持續不斷精進以面對時代的挑戰？農委會7日舉辦「區域精準調適，穩健高質農糧」成果發表記者會，以科技研究成果向國人展現帶領台灣農業突破困境的實力。並在副主委陳駿季的見證下，共有11家業者現場簽署技轉意願書，技轉標的包括台灣第一個高油酸品種花生「台南20號」等。

農委會指出，農糧農環領域科技計畫為農委會科技資源投入最大的區塊，也是農業科技發展的核心與基礎，透過這個計畫將農委會轄下試驗改良場所的研究能量匯集，使農業研究能夠配合國家政策，持續不斷精進以面對各個時代的挑戰、因應國內外重要待解決課題，並將關鍵議題導向研究，依各項產業需求成立優勢品種育成、產銷鏈結技術、有機友善經營、農耕環境永續、省工高效農機與種原種苗等六大團隊，推動強健區域精準調適技術體系，以期達成質量兼備的農糧作物生產體質。

農委會強調，本次成果發表集結六大主軸的研究成果，展現台灣農業科技的軟實力。例如，在優勢品種方面，花蓮改良場的小果番茄「花蓮24號-友愛」在高溫逆境下，仍能穩定量產與外銷品質；而台灣第一個高油酸品種花生「台南20號」，營養價值高，氧化速率減少達10倍，適合長期儲存，也讓台灣擠身成為少數擁有高油酸花生品種的國家；「台茶25號」是台灣第一個紫芽茶樹品種，製成綠茶除了湯色淡紫，花青素含量高，是青綠色茶芽的50倍，清香迷人的茶湯與色澤讓人愛不釋手；彩葉芋「種苗二號－紅心翡翠」則具有亮紅色中央塊斑，紅色葉脈，在疫情肆虐的期間，為居家防疫帶來歡欣鼓舞的氛圍；「鳳梨收穫輔助機」提高鳳梨田間採收機械化程度，減少農業缺工對鳳梨產業之衝擊等。

本次成果發表會集結展出最新農糧科技亮點重要成果共44項，實質展現我國農糧科研之軟實力，該所歡迎各界對農業科研成果有興趣的農民或企業一同來交流，找到更多的合作商機。期盼在疫情後以跨域科技帶動農產業逆勢成長，帶給國人更優質健康的農產品與對土地永續的希望。