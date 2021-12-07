一般民眾若要買調味料，都會到超市選購。一名網友表示，聽朋友說要買胡椒就要去中藥行，令他十分不解「難道要去中藥行買才專業嗎？」對此，中藥行老闆解答，中藥行販售的胡椒比較單純，若要購買最好找信任的店家，或向店家表明要現磨，才有品質保證。

原PO今（7）日於PTT八卦板指出，最近和朋友聊天才知道，對方家裡的胡椒一直以來都是在中藥行購買，第一次聽到這種說法，令他十分疑惑「聽起來感覺很有品質保障，難道買胡椒要去中藥行買才專業嗎？」

疑問曝光後，一大票鄉民也紛紛回應，「中藥行買才香」、「以前在中藥行工作過，現場磨完直接包裝，不會再添加有的沒的添加物」、「以前家裡開早餐店，真的都是去中藥行買的」、「我都在中藥行買當天現磨的，那個香氣真的很猛」、「咖哩粉也能去中藥行買啊」、「每家中藥行的香氣跟辣度還不太一樣，但真的比市售罐裝的好吃」、「中藥行50元可以買到一大包」。

《中時新聞網》訪問開中藥行30年的林姓老闆，他表示，市售的罐裝胡椒通常都含有碳酸鎂，是品質改良、釀造及食品製造用劑，可使用於各類食品，用量在5g/kg以下，都屬於安全範圍。因此相對來說，中藥行所販賣的胡椒成分比較單純，不過他也強調，到中藥行購買胡椒，最好要找信任的店家，或是向對方表明要現磨的胡椒，因現在只有兩成的中藥行有販售現磨的胡椒，大多都是向批發商購買磨好成粉的，品質就會比較差一點。