「我才是網軍受害者」朱立倫喊MeToo 籲不分藍綠站出來、讓網軍消失

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，接連爆出綠營網軍案外案，國民黨主席朱立倫今天表示，台灣的民主正在被傷害，必須一起拒絕網軍、網路暴力，他號召大家一起在臉書、IG、Twitter等社群平台，一起標註「AntiCyberArmyMeToo！（＃ACAMeToo！）」。

朱立倫在臉書提到，近期見識到受政治力操控的網軍，以顛倒黑白的方式蓄意攻擊，不僅製造許多受害者，更嚴重擾亂社會，他呼籲社會各界，只要受過網軍的網路暴力，請一起站出來，一起反對網軍（Cyber Army）傷害台灣的民主與社會安寧。

朱立倫強調，不分黨派、行業，不管是政治人物、企業界、學界、體育界、藝文界、演藝人員，在這個關鍵時刻，必須站出來遏止這種動輒採取網軍，造成網路暴力文化盛行。他示警，「這一步如果退了，台灣民主就危險了，請大家一起站出來！拒絕網路暴力！＃ACAMeToo」。

國民黨文傳會表示，在林秉樞案中最令社會驚恐的是，即便林秉樞犯下如此駭人聽聞的重大惡行，依舊能通過李柏璋等人的網軍操作模式，將事實顛倒黑白、大事化小，甚至連人進到看守所，還是有網軍在外面幫忙操作，背後的神秘金流與暗黑勢力都讓人不寒而慄。

針對民進黨反稱朱立倫臉書在競選黨魁期間，出現大量越南帳號重複留言，文傳會痛批，值此網軍亂象橫行的時刻，網軍治國與選舉奪權最大的受益者蔡英文總統，至今一聲不吭，民進黨竟還有臉出來指控所謂國民黨坐擁「機器人大軍」？

文傳會指出，越南帳號在過去已被抓到是網軍的「反串」攻擊，包括當時綠營側翼王浩宇的種種操作，也早就被公開揭露，民進黨如果再不知反省檢討，台灣社會反對網軍治國製造亂象的怒火，一定會反噬、推倒放任網軍橫行的鴨霸政權。