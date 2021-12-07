雲林縣政府針對疫情療癒，7日在雲林創意設計中心舉辦「雲林文創周X療癒選物祭」記者會，邀請民眾9至12日參加「療癒特展」，透過藝文、美食紓壓，並選出58家「雲林亮販點」特色店家，由雲林縣長張麗善頒發認證書，方便民眾用雲林良品療癒身心。

記者會由張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君等人共同主持，58間「雲林亮販點」店家負責人共襄盛舉，介紹自家美食、文創商品、書籍、民宿、工藝品等各種「療癒好物」，透過「療癒好食、好物、好體驗」五感體驗，讓更多民眾感受雲林的療癒產業。

張麗善表示，這2年因疫情關係，很多人在心理上有很大的壓力與負擔，希望透過文創周的療癒市集、療癒商品，讓大家吃美食、聽音樂、看表演，全家親子一起享受溫馨時光，藉此緩解心情。參與此次活動的店家各有亮點，可以幫助大家紓壓，也請大家給予雲林良品鼓勵與肯定。

陳璧君說，「雲林亮販點」包括文化亮點、環境亮點、服務亮點、產品亮點，希望透過此次活動，讓雲林的物產可以讓更多人看見。今年也推出創業青年輔導計畫，選出3家新創業者，用創意把雲林品牌推廣出去。論壇活動則邀請知名品牌「印花樂」執行長邱瓊玉分享成功經驗。

陳璧君指出，雲林創意設計中心在文創周期間，設有「療癒超市」與「療癒選品室」，引進新品牌進駐，包括虎尾糖、VDS東勢活力胡蘿蔔汁、虎珍堂、太日茶屋、茜花藍草等雲林優質品牌，讓大家用美食感受寧靜的療癒生活，同時形塑雲林品牌形象，讓雲林更有魅力。