民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴引發社會譁然，林男隨後被起底是43歲無業博士生，卻有高達2300萬的存款，但被媒體踢爆造假P圖，實際存款為377萬。對此，國民黨台北市議員游淑慧7日質疑，爆料者要證明11月那張2300萬餘額是假的，就應該要「拿真的」出來比對，還說晚點她要到地檢署提出告發，相信很好調查。

對於自稱林秉樞密友爆料2300萬餘額明細是P圖，游淑慧今在臉書質疑，友人說法看似要爆料林男其實沒那麼有錢，事實上也有點像在洗白，意即林沒有2300萬巨款餘額，讓外界不再關注金流。只是證明的方式很怪。拿一張9月中國信託ATM餘額明細370萬，來證明11月的那張台新銀行餘額明細2300萬是假的，「這是拿明朝的劍來斬清朝的官！」

「是林秉樞偽造文書？還是有不明巨款存入？」游淑慧認為，要證明11月那張2300萬餘額是假的，就應該要「拿真的」出來比對，而不是莫名其妙拿一張9月的來。如果兩張都為真，那麼代表林秉樞在一個月內進帳2000萬，龐大金流來源更讓人疑竇。

游淑慧說，等一下她會到地檢署提出告發，相信應該很好調查，只要有心去查，問問銀行就知道，且在爆料中，友人強調林秉樞是為了炫富，才會把370萬P成2300萬，其實他連信用卡都沒有，才要找人代付，「欸，就算帳戶餘額只有300多萬，也很多了好嗎？」

至於林秉樞被爆料不用信用卡，游淑慧指出，不用信用卡可以都用現金啊，這是一種免去金錢使用足跡的方式吧。「一個常請客吃飯、常送昂貴禮物的人，都不辦信用卡，更奇怪，這2300萬的合理化，讓許多人都有興趣幫忙解釋。」