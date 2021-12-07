屏東3歲男童遭比特犬咬死，飼主依過失致死罪嫌函送法辦，至於狗兒已被送到收容所，恐面臨安樂死的命運，引發外界熱議，對此，小時候曾被狗咬傷的「國民女友」祈錦鈅，也忍不住發文聲援：「人類你滅掉一隻狗分(1)分鐘，只會欺負弱勢不會檢討，自己怎麼回事？」

祈錦鈅透露小時後表姐家有隻很大的狗，有次朝臉捏過去時，反被牠撲過來咬到噴血，接著被送醫院急救縫針，還打了10天狂犬病的針，唯一慶幸的是沒有傷及要害，如今她回想起這件往事，表示不代表狗危險，而是旁邊的大人更需要注意，強調事後家人都在檢討她的行為，認為是白目、自找的，而不是去說狗狗壞壞、狗狗該死，畢竟就是處於什麼都不懂的年紀，否則小孩為何需要被教和照顧。

祈錦鈅表示如果人類自認較聰明強大，那就為自己的疏失負起責任，畢竟禁養比特犬對其他飼主也不公平，就像法律會因為養大的小孩變成第二個「鄭捷」，就禁止全部人生小孩嗎？以此類推，為什麼狗就要被撲殺？同是生命卻不值得被珍惜？不禁怒斥：「你們愛一個動物的時候稱牠為寵物，自己沒有管好沒有注意的時候，就叫牠殺人兇手要滅掉牠」。

對於失去孩子的父母，祈錦鈅表示雖然內心肯定難受，但也要為此事擔起責任，而不是為了堵外界養不起又愛酸的人，去滅了沒有行為能力的狗，或者讓本來就對狗有偏見的人，藉機衝進來高潮的人息事寧人，更強調「人類你滅掉一隻狗分分鐘，只會欺負弱勢不會檢討自己怎麼回事？他只是一隻狗…好嗎」。