顏寬恒7日強調對不實指控會強力捍衛清白，不要將汙衊、抹黑、造謠，無端指控強加在他身上。（盧金足攝）

台北市議員羅智強在臉書發文指出，對手也有請選民吃肉圓，顏寬恒支持者請吃炒米粉就不行？顏寬恒7日表示，炒米粉為法務部認定、函釋說明合法，選舉期間一般茶水、台灣小吃、便當等沒有對價關係，不會構成賄選行為，如果照這樣雙標，質問難道到明年1月9日投票日，米粉不能炒、行程不能跑。

顏寬恒不滿的說，對手看到由地方民眾發起的炒米粉，就攻擊是在幫顏寬恒賄選，這樣子的無限上綱，在法律上的解釋與認知相違背。

他表示，看到在偵辦顏寬恒支持者提供的炒米粉案件當中，不斷進行約談，甚至進行疲勞轟炸，做法根本就不符合比例原則，對手陣營舉辦造勢、公投宣講場合，提供的物品、餐飲，舉辦場地，規模都在他們之上，試問這種情況，法律有一致性嗎？

顏寬恒抨擊，按照這樣情況，是不是直接要求顏寬恒支持者，從現在到選舉都不可以幫他造勢，都不可以幫他助選，一直到明年一月九日投票日，他也不可以跑行程，米粉不能炒、行程不能跑，

他表示，現在所有聚焦都在台中市第二選區，海線、屯區這一場補選，一切都與選區內選民福祉為優先，地方建設、地方未來規畫，以及人民心聲，他會一步一腳印爭取選區內所有鄉親認同。

對媒體進行相關報導，網友網軍出動，他說只能專注在第二選區選舉事務，必須要對於不實指控、抹黑做出澄清。

顏寬恒強調，這場選舉被部分媒體操作成只要跟他相關認識的朋友、周遭親人、曾經的同事在外副業或行為都要扣在他的頭上，但這些人事和他一點關係都沒有，不要把這些帽子都扣在他頭上，對不實指控會強力捍衛清白，不要將汙衊、抹黑、造謠，無端指控強加在他身上。