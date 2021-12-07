如果有人看到機車後面裝一面大鏡子，肯定納悶究竟有何用途，就有一名網友在網路發文表示，他騎機車在路上看到前方外送員的機車後座，貼了一面大鏡子，於是發文問：「這用意為何？」，沒想到貼文曝光，許多網友紛紛留言讚爆：「遠光燈殺手啦，我也要去裝」、「反遠光燈吧！很討厭在市區騎車還開遠燈」。

該名網友日前4日在臉書「爆廢公社公開版」中發文，表示他在等紅燈時，看到前面一部外送員機車的外送箱上，裝了一面大鏡子，不懂這樣裝置有何用意，還疑惑問：「請問這位先生/小姐，是怕你後面的不是人？還是想害死人？」。

貼文一出，許多網友歪樓留言：「讓你看清楚自己的長相」、「作為他人的借鏡」、「讓後面的車看看自己的醜樣」、「給三寶照照看自己有多寶」、「方便後面的人自拍啊」、「讓女騎士看看有沒有脫妝」、「交接食物前整理一下自己」。

不過也有人留言揭露真實用途：「反擊遠燈啊」、「為開遠光燈的人裝的」、「後車不開遠光燈就沒事了」、「讚喔，反射那些亂用遠光燈的87」、「一堆超白目遠光，是瞎子出門看不到路嗎」、「遠光燈殺手，讚啦，我也要裝」、「遠光燈反擊屏障，可惡我想裝」、「反遠光燈吧～很討厭在市區騎車還切遠燈的人類」、「遠光反制都不知道嗎」、「當你後面的三寶開遠燈，你就會發現它的好了」。