異位性皮膚炎並非單純過敏，而是免疫反應失調的慢性疾病，依輕中重度可分為三階段治療。（異位性皮膚炎病友協會提供）

42歲重度異位性皮膚炎患者黃先生長期受皮膚病灶困擾，如長期泡水般泛紅、充滿皺褶，部分傷口持續流血、滲出組織液，除了難以言喻的燒灼痛，更有如上萬隻螞蟻在身上攢動的嚴重搔癢，還會散發組織液的腥臭味。種種皮膚症狀不僅讓黃先生變得自卑，與人保持距離，他還曾遇到孩童對著他大聲說道：「媽媽！這個人好臭！」陌生人不經意的言語，有如利刃狠刺他心中。

異位性皮膚炎被認為是全世界最癢的疾病之一，但不少人認為只是「單純皮膚過敏」，因而採取錯誤的處理或治療方式。異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部醫師朱家瑜指出，異位性皮膚炎是由遺傳和環境交互作用而觸發的免疫反應失調疾病，病人容易面臨「癢、抓、更癢」的惡性循環，雖然好發於兒童，但部分成人也無法倖免。

全台近30萬人罹患異位性皮膚炎。朱家瑜指出，許多民眾對於這個疾病不了解，誤以為只會發生在兒童時期，事實上有部分患者病情延續到青少年和成人，10歲以上有高達37％屬於中度與重度患者，一年會面臨3、4次嚴重發作，一次就持續好幾個月，因為無法治癒，須終生用藥控制。

國外研究發現，中重度異位性皮膚炎病患在參與研究的過去一年內，發生憂鬱症與焦慮症的風險較一般人高40％及18％。經長期觀察，中重度異位性皮膚炎孩童成長為青少年後，出現憂鬱、易怒與社會退縮行為的風險增加，除長期影響病患人格、社交與職涯發展，更增加家庭與社會負擔。

為呼籲大眾正確認識這個疾病，異位性皮膚炎病友協會彙整「國人常見五大異膚迷思」。許多民眾因見到患者脫屑、搔癢，誤以為是「傳染性疾病」，無形中表現出排斥言行；有些家屬存有「孩童專屬」、「食物過敏導致」等不正確觀念，甚至以為異膚是免疫力低下導致，需多加進補免疫系統，如同提油救火，只會越補越糟，更忽視尋求正規治療的重要性。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如說明，異位性皮膚炎分為三階段治療，第一階段是基礎保養，以保濕劑為主，維持皮膚保水度，輕度病患若有局部病灶可採用類固醇藥膏，同時也可使用口服抗組織胺舒緩癢感；第二階段可加上局部免疫調節藥膏、照光治療、短期口服類固醇等治療方式。

第三階段則使用口服免疫調節劑，但可能造成肝、腎等較大負擔，需定期抽血追蹤肝腎功能和血球數量；另有已上市數年的注射型生物製劑，每兩周打一次，而政府今年也核准2款口服標靶小分子藥物，每日一次，為中重度異膚炎病患帶更專注、快速、有效且長期穩定控制的治療新選擇。