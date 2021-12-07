六甲落羽松開始變色，公所整地造景迎賓。（劉秀芬攝）

六甲落羽松開始變色，公所整地造景迎賓，新增添一座貨櫃屋廁所，外牆正在彩繪。（劉秀芬攝）

時序已進入冬季，台南市六甲區菁埔埤落羽松森林已悄悄開始變色。六甲區公所表示，南台灣氣候仍較溫暖，六甲落羽松林仍呈現一片翠綠，大約1成左右變色，而氣象預估未來幾周有冷氣團鋒面通過，有機會加快落羽松林變色速度。

六甲區長陳啓榮表示，今年年初公所舉辦「2021花現落羽松六甲松鶴玩」活動好評不斷，遊客到訪人數突破30萬人，遠遠超出意料中的多。陳啓榮說，2022年六甲落羽松季活動預計明年1月15展開，公所已經開始整地造景，規畫活動，提供遊客舒適安全的旅遊環境，為延續落羽松熱潮。

陳啓榮說，往年公所會在落羽松林區旁栽種花草，增添色彩，今年同樣也開始栽種；在藝術造景方面，也請環保局美學班製作全新童趣藝術裝置，六甲代言公仔稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹也將出現在林區為六甲特色宣傳。

民政局局長姜淋煌也指示六甲區公所提升落羽松林附近硬體設施，包括活動停車場重新整地，改善積水泥濘的問題，並規畫進出口動線，避免人車爭道，屆時停車場將委由社區管理。

此外，台1線鄰近落羽松林的重要路口增設交通號誌，附近農路亦加鋪鋼板，提升行車安全性。另於現場設置貨櫃屋廁所，供遊客臨時如廁需求使用，整體規畫力求場地更舒適、交通更便捷。