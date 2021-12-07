花旗集團4月中宣布將退出亞洲、歐洲及中東等13個地區的消金市場，並積極尋求買家接手，今有外媒披露，台灣富邦金融集團將擔任花旗大陸業務的優先競標者，花旗可望從這筆交易中獲得1至2億美元（約新台幣27至55億）的資金，但報導也透露，台灣與印度的業務還需要一段時間才會談妥。

美媒報導，花旗針對部分亞洲消金業務已決定優先競標者，泰國業務有望由大城銀行（Bank of Ayudhya）接手，交易價格上看20億美元，此外，大華銀行將成為花旗印尼業務的競標者；馬來西亞則由渣打銀行成為競標的領先者，該筆交易價值也達數億美元。

不僅如此，知情人士也爆料，台灣富邦金融集團將成為大陸業務的優先競標者，價碼落在1至2億美元之間，但目前台灣與印度的業務還需要更長時間才會有進一步確認。

報導指出，花旗集團的其中一位發言人對外表示，目前拒絕對投標人做出評論，但團隊將專注在確保員工和客戶的最佳利益，並期待能獲得不錯成果。

花旗在今年4月宣布退出包括台灣、南韓、大陸及泰國在內13個地區的消金業務，將專注在企業銀行與財富管理等業務，透過新加坡、香港、阿拉伯及倫敦的營運中心保持在歐洲、亞洲及中東的業務。