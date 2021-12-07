今天在NBA場上勇士以126：95狂勝魔術，展現官方聯盟實力榜第一的風采，此戰除了當家球星柯瑞(Stephen Curry)表現突出，「最強公務員」威金斯(Andrew Wiggins)再次燃燒小宇宙砍下全隊次高的28分，而且這場他的外線火力極為可怕，一共投進8記外線。

Andrew Wiggins (8 3PM) looked like a splash brother tonight 💦 pic.twitter.com/Q9FrbMhK1k — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) December 7, 2021

本季勇士雖然缺少克雷湯普生(Klay Thompson)和榜眼懷斯曼(James Wiseman)，但靠著普爾(Jordan Poole)和威金斯從旁協助柯瑞，讓勇士在進攻上順暢無比，目前他們的平均得分高居聯盟第3，而說到威金斯他本季平均18.7分4.4籃板1.7助攻，所以28分對他來說已經是「異常」發揮了。

今天他砍下28分3籃板3助攻1抄截，命中率52.9%(17中9)、外線80%(10中8)、罰球50%(4中2)，場上正負值是漂亮的+18，而這場比賽最大亮點是他砍進生涯新高的8記外線，本季命中率達41.6%也創生涯新高，目前與柯瑞一樣是41.6%，加上他這場比賽整體命中率也很高，完全是致勝功臣之一。

Andrew Wiggins tonight:



28 PTS

8-10 3P (career-high)



He is shooting a career-high 41.6% from three this season. pic.twitter.com/8VpRRzgerX — StatMuse (@statmuse) December 7, 2021

威金斯自11月27日對拓荒者砍下25分後就沒再突破20分，近幾場拿下12、10、19、11分，整體命中率也不是很好，這場比賽出色發揮或許能讓他再次找回信心，若往後比賽柯瑞、普爾都沒能砍下高分，他的存在對勇士來說極為重要，第三得分點非他莫屬！