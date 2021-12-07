YouTuber網紅愛莉莎莎曾因爭議性言論飽受批評，昨(6)日她在IG上表示收到匿名包裹，包裝紙上竟貼滿了她的相關負面新聞，讓她傻眼直呼：「哪個瘋人送我的？」由於愛莉莎莎曾說「萬華是毒窟」，又宣傳「肝膽排石法」遭醫師打臉，有可能因此遭黑粉惡意騷擾，但她並未透露包裹內裝了甚麼內容物。

愛莉莎莎在IG分享她收到了一個正方形禮物包裹，外層用紅色的迪士尼系列包裝紙包覆，看起來很有聖誕節慶氣氛，但仔細一看包裝紙上的文字，竟然是由愛莉莎莎的負面新聞標題拼貼而成，例如「愛莉莎莎再遭砲轟」、「愛莉莎莎爭議不斷」等字眼，令愛莉莎莎無奈傻眼問：「哪個瘋人送我的？」

愛莉莎莎先前曾在疫情嚴峻時形容萬華是「毒窟」，並因宣傳「肝膽排石法」，被醫師糾正後仍堅持己見，引發爭議受到網友撻伐，之後她發文自省道歉，雖然還是有不少忠實粉絲支持，但也有許多黑粉見她就酸，甚至傳出YouTuber好友不想被她帶衰，刻意保持距離等。

愛莉莎莎因說話風格大膽獲得眾多粉絲喜愛，卻也常因失言飽受抨擊，在網路上評價兩極，她為爭議事件道歉後轉為低調，沉寂了一段時間，後來透露自己將「徹底轉行」，學習「霧眉」等新技能，當時消息傳出曾引起粉絲一陣熱議，直到近日她才又慢慢開始發布新影片。