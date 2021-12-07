台北市議會上月通過「重陽敬老金致送自治條例」，市長柯文哲怒嗆就算有損選票、被抹黑歧視老人還是要提覆議，市府7日舉行市政會議審議通過，打算下周向議會提出。藍綠黨團預計祭出甲級動員投票決定維持發放。

市政會議今討論敬老金覆議案，市府認為北市高齡人口快速增加．老人福利相關預算恐致財政負擔大幅提升，囿於整體老人福利資源有限，且銀髮福利及長照服務需要適時彈性規畫挹注資源，沒有餘裕可普發每年約10億元的敬老金，且敬老金效益難以專業評估。

據了解，柯文哲在會中詢問提覆議結果，幕僚表示恐讓議會不滿，且覆議案若有3分之2議員仍同意發放，也就是將維持原案，會讓市府相當難堪。

民進黨團總召梁文傑表示，市府聲稱發放敬老金讓財源愈來愈差，但市府也沒有很省錢，黨團決議維持原本立場，將在覆議案表決當天甲級動員。

國民黨團書記長王欣儀說，全台各縣市都有發放敬老金，議會提出的自治條例考量市府財源沒有限制金額，給市府很大空間，新北市人口比台北市多，新北市可以發，為何台北市就不行。

她強調，市府有很多東西都灌水、移花接木，像敬老卡點數預算本來是放在北市公運處，卻轉到北市社會局，好像是增加了老人福利，因應老年化社會，中央有給地方長照補助，但只能照顧少數人，敬老點數也是只有能夠出門的長者可以用得到，沒有普及性，發放敬老金用意是感謝長者過去的付出，很多長者也說錢不是重點，重點是尊嚴。