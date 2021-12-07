四大公投將於12月18日投票，就在剩不到兩周的時間，藍綠高度動員之時，爆發綠委高嘉瑜遭林秉樞施暴新聞，之後再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，對此，資深媒體人王尚智2點分析，認為林秉樞恐將成「四大公投」的破口。

王尚智昨（6日）在臉書發文指出，林秉樞案將對「四大公投」案產生影響，首先，是綠營年輕中間支持者的動搖；其次，是民進黨四大公投洗腦宣傳的氣勢驟消。

此外，日前有媒體曝光一份取得ATM交易明細表中，赫然發現無業的林秉樞，竟身懷鉅款超過2300萬元，雖然今（7）日有消息傳出該明細圖是P圖偽造，還稱林連信用卡都沒有，但台北市議員游淑慧質疑，若要證明11月的明細有假，就應該直接拿出正版明細，而不是用舊的明細來佐證，質疑有點像在洗白，想讓外界不再關注林秉樞的金流。

而王尚智的臉書對林秉樞存款帳戶中傳有「2300萬」，也有分析。他認為，才單單一個帳戶就這麼多，這個數字是一個很奇妙的鉤爪，瞬間緊緊扣住許多年輕族群非常不舒服極為難受的「內心反應」！

其次，王尚智直言，高嘉瑜受暴案，此刻這是民進黨各方上下、媒體側翼網軍全都想要控制住，不讓一切「複雜生變、潛在曝光」的核心目標，但這起案件實在因為圍繞林秉樞，有太多「政商縱橫、神鬼傳奇」的點點滴滴，遠遠過於耐人尋味了。

王尚智譏諷，民進黨政府從上到下，動用國家政府資源的全島宣講洗腦，如今成效黯然到乏人問津，綠營網軍正急忙召喚「拉回到公投」，但人人「追看林秉樞最新內幕」，誰管總統蔡英文、行政院長蘇貞昌說個屁？衛福部長陳時中也一定很嫉妒林秉樞搶走目光。

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