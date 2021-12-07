美國史上最短的9局職棒比賽只用了30分鐘左右，幾乎比史上最短的男子職業網球單打還要短。大聯盟官網在封館期間回顧超過百年前的兩場小聯盟比賽，第一場是1910年亞特蘭大快克隊與莫比爾海鷗隊，兩隊9局打完只用掉32分鐘，令人好奇這到底是怎麼做到的。1916年阿什維爾觀光者隊與溫斯頓雙子隊，更只用了31分鐘。

由於年代久遠缺乏影像資料，只能從遺留下的報章雜誌找到相關記載。《紐約時報》描述，當時每一棒打者都用打帶跑的方式出擊，全部沒在選球，除非是歪得離譜的球，不然投手第一球過來打者就出棒了，幾乎都是以滾地球出局。據說每個打席只要30秒就出局了，投手也不會在每一球之間休息，投完一球就馬上丟出下一球。

海鷗隊2比1獲勝，兩位留下姓名的投手Bill Chappelle、Hank Griffin被稱讚「表現傑出」，畢竟每個打者都像神風突擊隊一樣自爆，要失分也難，全場合計僅1次三振和1次四壞球保送。

比賽打這麼快，其實球迷是很不高興的。1916年那一場是雙子隊2比1獲勝，那時候因為雙子隊的球員急著打完要趕火車（早年交通不發達），比賽就真的和「趕火車」一樣進行。守備方的野手在每局兩人出局之後就開始往休息區移動，觀光者隊投手在捕手還沒蹲好的時候就投出去。最後雙子隊大概趕上火車了，但主場的觀光者隊不得不給憤怒的球迷退票。