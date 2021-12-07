近日樹懶寶寶剛誕生，超萌模樣擄獲不少民眾的心。（柯宗緯攝）

高雄市副市長林欽榮今（7）日前往動物園視察指出，目前進度超前，可提早於明年9月完工啟用。（柯宗緯攝）

高雄市副市長林欽榮今探視樹懶寶寶。（柯宗緯攝）

高雄市副市長林欽榮今（7）日前往動物園視察指出，目前進度超前，可提早於明年9月完工啟用。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園已有43年歷史，高市府結合民間企業資源，砸下5億元啟動「新動物園運動」，高雄市副市長林欽榮今（7）日前往動物園視察指出，目前進度超前，可提早於明年9月完工啟用，保證讓市民「好看」。另也將與六福村動物園「聯姻」，互相交流動物，增添展區多樣性。

林欽榮今日下午巡視動物園改建工程，聽取簡報後，從大門入口設施、親水廣場、空橋、動物展區到休憩環境整建，了解各項整建項目實際執行情形。

林欽榮指出，動物園未來有三大亮點，包括「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」，從今年7月12日開工，但園區內動線狹窄，加上考量動物習性及遷移問題，施工團隊須更耗費心思，安排各項施工順序，且即時解決工程障礙問題，務求最短時間內完成整體改造。

林欽榮表示，目前施工進度A、B、C標都進度超前，甚至超前27.8％，保證未來動物園將別於全台各地，會讓各界「好看」，除有將人「關進」猩猩籠子的顛覆設計，另有親水廣場、830公尺天空廊道等。

高市觀光局補充，參觀設計也以增加植栽柔化邊界、減少直視、不干擾動物的方式改造，滿足大小朋友觀賞舒適性及兼顧動物福利。而大門入口未來將結合智慧科技、以全新的售票設備結合遊客線上預約及取票功能，以更人性化的設計讓遊客入園。

壽山動物園主任莊絢智指出，明天4月將開放部分園區，主要以園區左半邊為主的大門口、親水廣場、亞洲動物區、黑猩猩展區，希望能如期如質完工呈現市民面前。

近日樹懶寶寶剛誕生，超萌模樣擄獲不少民眾的心。莊絢智表示，原本有5隻樹懶，這次其中1隻母樹懶在10月23日生下小樹懶，目前相當健康，整天趴在媽媽身上，預計1月做詳細健檢並抽血驗DNA以確定性別。

此外，壽山動物園也將與六福村「聯姻」，莊絢智透露，未來將把園區的環頸雉、梅花鹿殖展，並引進六福村的孟加拉虎、非洲獅、美洲野牛，彼此動物交流，增添展區動物豐富性。