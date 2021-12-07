現代人無論工作還是休閒均習慣與３C產品為伍，長時間使用加上習慣不佳，無形中都會消耗葉黃素以及玉米黃素，因而產生各種不適問題。許多人會選擇補充葉黃素來保持水潤晶亮，但市面上的葉黃素功效產品種類相當多，究竟該怎麼吃，才是最正確的吃法？專科醫師陳韵臻藉由自身專業與經驗，和大家分享。

【注意3大原則，教你聰明挑選葉黃素】

陳韵臻醫師指出，葉黃素屬於胡蘿蔔素的一種，是能夠保持長效晶亮的關鍵，不過人體無法自行合成葉黃素，需藉由日常飲食來補充，一般深色蔬菜內均含有豐富葉黃素，如番茄、菠菜、地瓜葉、綠色花椰菜、胡蘿蔔等。據衛福部建議，每人每日應攝取6~10mg的葉黃素，而外食族常常攝取不足，因此需要額外補充。在挑選市面上葉黃素推薦產品時，應注意3大原則：

1.選擇游離型葉黃素，提升吸收率

陳韵臻醫師表示，市售葉黃素產品主要分為游離型與酯化型。酯化型葉黃素分子較大，須經過消化酵素作用後才能被吸收，而游離型葉黃素分子較小，可直接為人體所吸收，因此吸收率較酯化型高。像是以美國國家級FloraGLO®游離型葉黃素來說，有經過臨床實證，28天可提升體內葉黃素濃度達520%。

2.葉黃素與玉米黃素維持「黃金比例」，發揮保健效果

美國國家衛生研究院(NIH)於葉黃素和玉米黃素的臨床研究發現，兩者比例達10:2時，最能完整發揮保健效果，維持晶亮滋養。

3.複方成分比單方更能夠全面守護晶亮

陳韵臻醫師也建議，想全面發揮葉黃素功效，宜選擇複方成分產品，其效果大於單方面補充葉黃素，複方成分含有以下營養素都是不錯選擇：

玉米黃素：葉黃素與玉米黃素比例為10:2，效果最佳

智利酒果：臨床實證水潤度提升50%，水潤有感

山桑子：山桑子萃取高單位花青素，潤澤舒適

蝦紅素：藻類蝦紅素，長效水亮

亞麻仁油：富含Omega-3脂肪酸，可強化葉黃素吸收率

維生素E：使蝦紅素、葉黃素完整發揮功能

(圖/shutterstock)

【選擇國際知名品牌與通過高規格安全檢驗的產品，吃起來更安心】

陳韵臻醫師提醒，在挑選葉黃素時，應仔細觀察是否出為國際知名品牌的原料來源或是出自專利大廠，才能夠保障消費者的安全。以大研生醫視易適葉黃素為例，選用歐美專利大廠的FloraGLO® 專利游離型葉黃素，和ZeaONE® 專利游離型玉米黃素，也獲得歐盟食品安全局、美國藥典等機構認證，擁有國際背書。高品質成分更通過高規格檢驗，榮獲世界專家肯定，頂級複方添加珍貴的智利酒果，以及山桑子、蝦紅素、維生素E、亞麻仁油等，頂規足量奪得國際特級金獎，適合全家大小安心補充，維持水潤舒適。

【吃葉黃素謹記3要點，維持長效水潤】

陳韵臻醫師表示，大家吃葉黃素應謹記3要點，分別為：

飯後吃：葉黃素為脂溶性營養素，所以飯後吃或是搭配油脂食物吃，才能有效提升其吸收程度。

持續吃：由於每天都會消耗葉黃素與玉米黃素，因此須每天補充。

適量吃：每日應攝取6~10mg葉黃素，過量攝取超過30mg以上其實幫助並不大，只要持之以恆補充，就能看到效果。

最後陳韵臻醫師提醒，使用3C產品時，每30分鐘就要休息10分鐘，避免近距離使用，造成勞累等問題。以營養食補搭配良好習慣，才能保持水潤晶亮！