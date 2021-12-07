最受年輕人喜愛的嘻哈音樂即將席捲「Meet遇見桃園」跨年演唱會，「饒舌天菜」熊仔和「R＆B女神」吳卓源將帶給民眾最震撼的嘻哈狂潮！因選秀節目受到批評自封「走心王」的熊仔，將在桃園跨年用音樂大反擊，合體吳卓源演出全新編曲的《買榜》，把原本很Chill的曲風改為拉丁版本，並說這次演出是他最期待的一次。而常穿「下半身失蹤裝」露出逆天長腿的吳卓源說，即使服裝未定但她有自信絕對吸睛，且拉丁曲風配上她充滿野性的嗓音，必定辣翻桃園，要讓所有觀眾對最潮嘻哈表演「大走心」！

被封為「R＆B女神」的吳卓源，歌聲性感又狂野，穿著火辣，每次演出都能掀起高潮，這次桃園跨年將化身性感拉丁歌姬和熊仔一起表演，即使合體老搭檔也要玩出新花樣。而擁有逆天長腿的她說造型部分還在討論中，會不會再以「下半身失蹤裝」給歌迷驚喜？她要大家期待一下！吳卓源常和不同曲風歌手一起玩音樂，激出不少新鮮火花，談到與熊仔的合作，她表示兩人私下蠻常交流，最近還一起寫新歌，但熊仔居然忘了檔案存在哪，新歌就這樣消失讓她哭笑不得；她也自曝心中仍有最想「征服」的男歌手，就是美國性感「吉他之神」John Mayer，並大方承認是他的鐵粉。

熊仔是常被音樂人欽點的合作對象，更是金曲獎入圍常客，創作實力備受肯定。這次桃園跨年與吳卓源的合作令他感到興奮：「雖然《買榜》表演過很多次，但拉丁版本的，連我自己都還沒聽過，非常期待！」熊仔說自己很喜歡參加跨年演唱會，只是出道前是當觀眾，出道後是表演者，並力邀大家來桃園一起享受最潮的嘻哈表演！而熊仔先前因擔任「大嘻哈時代」評審，收到許多網友的批評指教，自封「走心王」，但他心態調適很快，笑言走心的自己其實蠻可愛的；他也釋出好消息，表示新專輯預計明年初發行，已把想對歌迷說的話全寫進歌裡，要大家拭目以待！

2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會的主持棒，由準奶爸、三金主持人黃子佼與宇珊接下，已公布的演出卡司包括李玖哲、艾怡良、熊仔、吳卓源、李玉璽、王識賢等。除了熊仔與吳卓源的全新合作，李玉璽也將攜手王識賢首度合唱夯劇《神之鄉》主題曲〈毛玻璃〉，而艾怡良也預告會和最大咖搖滾天團破天荒合作！